Glückliche Jugend oder glückliche Anwohner?

Ein Ort der Begegnung, ein Kulturhaus, ein Bildungsort, ein Treffpunkt für die Jugend mit genügend Parkplätzen in einer angenehm ruhigen aber zentralen Wohngegend. Die Ansprüche an das künftige Zeughausareal entsprechen denjenigen einer eierlegenden Wollmilchsau. Das zeigte sich am Dienstag, als die Stadt die Bevölkerung unter den Zeughausunterstand zur Infoveranstaltung einlud.