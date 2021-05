Walde Carrosserie AG: Voller Leidenschaft seit 75 Jahren

Investition in die Zukunft

In 75 Jahren hat die Walde Carrosserie AG rund 250 Lehrlinge in den Bereichen Spenglerei, Lackiererei und Fahrzeugbau ausgebildet. Das Walde-Team ist stolz darauf jungen Menschen seine Philosophie von Qualität und Innovation zu vermitteln und sie so zu Fachleuten von morgen zu machen.