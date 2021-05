Öffnen bald die Beizen wieder?

Heute steht wieder eine Bundesratssitzung und eine anschliessende Pressekonferenz an. Die Infektionszahlen sinken seit zwei Wochen zwar langsam, aber stetig. Gleichzeitig nehmen die Hospitalisierungen ab und die Impfstrategie schreitet voran. Die Zeichen stehen auf also weiter auf Öffnung.

Über folgende Fragen dürfte heute beraten werden:

Öffnen die Restaurants auch in den Innenbereichen

Wird die Quarantänepflicht für vollständig Geimpfte aufgehoben?

Dürfen an Hochschulen mehr als 50 Personen am Präsenzunterricht teilnehmen?

Wird die Homeoffice-Pflicht aufgehoben oder gelockert?

Werden die Einschränkungen im Breitensport gelockert?

Allfällige Lockerungen werden allerdings nicht sofort umgesetzt. Der Bundesrat hat Ende April sein Drei-Phasen-Plan präsentiert, wie die Schweiz schrittweise zur Normalität zurückkehren soll. Demnach dürften die Öffnungen frühestens am 19. Mai, eher aber erst am 26. Mai in Kraft treten.

Zunächst dürfen die Kantone zu den Vorschlägen des Bundesrats noch Stellung nehmen. Über die angedachten Öffnungsschritte dürfte Gesundheitsminister Alain Berset wohl heute Nachmittag informieren. (tac)