Es wird knapp in der SP

Knapper ging es nicht. Eine einzige Stimme sorgte am 10. September 2013 dafür, dass der Stadtratskandidat der SP Raphael Golta hiess. Und nicht Min Li Marti.

Zu einer ähnlich knappen Wahl könnte es an der SP-Delegiertenversammlung vom 26. August kommen. In gut drei Monaten wird die SP erneut eine frische Stadtratskandidatin küren, wieder tritt Min Li Marti an, diesmal gegen Simone Brander.

Angefragte SP-Politikerinnen sind sich einig: Eine klare Favoritin gibt es nicht. Es dürfte wieder eng werden.

Keine Richtungswahl