Um als Komiker erfolgreich zu sein, brauche es eigentlich nur eines, sagt Landolt: Lustig müsse man sein. «Natürlich sollte man auch keine Angst davor haben, vor Publikum auf der Bühne zu stehen.» Es gebe ein paar Leute, die zwar sehr komisch sind, aber mit dem Lampenfieber nicht klarkommen. Das sei schwierig, denn eigentlich sollte der Beruf ja Spass machen. «Und mir macht er immer noch Spass». Doch das ist keine Selbstverständlichkeit.

Wieder sprechen lernen

2016 musste Landolt erfahren, dass das Leben nicht selten alles andere als komisch ist. Er erlitt damals zwei Schlaganfälle und musste wieder zurück ins Leben finden. Anstrengende Monate in der Reha und der Logopädie, um wieder Gehen und Sprechen zu lernen. «Das war eine extrem mühsame Zeit. Da war mein Humor vollkommen weg», sagt Landolt. Es war nichts mehr lustig, auch er selbst nicht. Erst nach und nach kam der Humor wieder. Was ihm in dieser schwierigen Zeit vermutlich am meisten geholfen habe, war der Spass, den er dabei hat, wenn er Leute unterhalten kann.

Diese Leidenschaft liess Landolt vor zwei Jahren wieder auf die Bühne zurückkehren. «Nach meinen Schlaganfällen hatte ich viele Ideen. Zum Glück fing ich relativ früh an, meine Gedanken aufzuschreiben.» Zwar seien Unmengen davon Mist gewesen, schliesslich hat es dennoch für ein ganzes Programm gereicht. Mit diesem feierte er im September 2019 in der Zürcher Maag Halle vor 600 Leuten Premiere. Die Standing Ovations am Ende der Show beschreibt Landolt als einen der schönsten Momente seiner Karriere. «Das hat mich extrem berührt und da musste ich fast eine Träne vergiessen. Aber nur fast. Ich bin ja ein harter Typ.»

Flucht aus dem Alltag

Wieder auf die Bühne treten zu können, darüber ist Landolt extrem glücklich. Auch wenn er immer noch Mühe hat, Sachen auswendig zu lernen und das Spielen der Shows um einiges anstrengender ist. Durch seine Auftritte kann er den Leuten eine Freude machen und sie für eine oder eineinhalb Stunden etwas anderes denken lassen. Er will sie für einen Moment aus dem Alltag reissen und unterhalten. Und auch Landolt gelingt dadurch eine Flucht aus dem Alltagsleben.

Das sei auch das Ziel seiner «Openair Comedy Tour», die diesen Samstag mit dem Auftritt im Chesselhuus in Pfäffikon startet. Das Publikum dürfe sich dabei auf einen unterhaltesamen Abend freuen. «Und darauf, endlich wieder unter Leute gehen zu können und etwas zu erleben, anstatt zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen.»