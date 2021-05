Eine kulturelle Erhellung mit schwerem Schatten

Dazwischen erzählt er von der Mutter, dem Vater, Bruder oder den Grosseltern. Nur langsam wird der schwarze Tag enthüllt, den das Dorf 1976 heimsuchte. Flankiert wird dieses Unglück mit persönlichen Missgeschicken des Schriftstellers. So wie dem Skiunfall, als er sich bei einem Sturz zwei Rückenwirbel brach, kurz darauf in der Beiz Schnitzel mit Pommes Frites ass und bis in den späten Nachmittag unter Schmerzen auf den Skiern weiterfuhr. Erst zwei Tage Später ging er ins Spital, wo man die gebrochenen Rückenwirbel entdeckte. «Er hätte tot sein können oder querschnittsgelähmt», so schreibt es Camenisch, der von sich in der dritten Person erzählt.

Selbstmord und Grossväterliche Komik

Nebst dem Tod der drei Kinder wurde das Dorf durch ein weiteres unerklärliches Drama erschüttert, den Selbstmord des Onkels, als Camenisch zwölf Jahre alt war.

Die Traurigkeit wird aber immer auch durch Amüsantes aufgebrochen. Der Grossvater, der mit dem Auto einfach weiterfährt, wenn er sich im Weg irrt. Ganz nach seinem Motto: Es gibt immer einen Weg zurück, auch wenn man vorwärtsfährt.

Im ausverkauften Saal sorgte der trockene Humor solcher Passagen, gepaart mit Camenisch‘ melodischer Aussprache, seinem das Hochdeutsch durchdringenden Bündner Dialekt und seiner Rhetorik immer wieder für Lacher.

Nach knapp einer Stunde beendete Camenisch die Lesung und verschwand hinter dem Vorhang im Nebenraum der Villa Grunholzer. Der Bündner Schriftsteller gab eine halbe Stunde darauf noch seine zweite Lesung – ebenfalls ausverkauft – am selben Ort. Das Publikum verliess wegen Corona das Kulturhaus ausnahmsweise durch die Hintertür, wo auf dem Parkplatz das Auto des Schriftstellers stand. Mit den Rücklichtern dieses Autos endet auch sein Buch. Sie werden immer kleiner und verschwinden schliesslich aus dem Dorf.