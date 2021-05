Das passiert auf der Baustelle im Wetziker «Schweizerhof»

Noch vor einigen Wochen versteckte sich der einstige «Schweizerhof» in Wetzikon hinter meterhohen Bauwänden. Man hörte das Dröhnen und Rumpeln einer Baustelle, man sah auch ab und zu Bauarbeiter vorbeigehen. Aber was hier tatsächlich passierte, blieb dem Auge verborgen.

Nun haben die Bauunternehmer begonnen, das Geheimnis zu lüften. Zwischen den Bauwänden lässt es sich durch Lücken und durch die Mauer des einstigen «Schweizerhofs» durch ein Loch auf die Baustelle spienzeln.

«Bei einem derart alten Gebäude lässt sich nicht alles antizipieren.»



Roland Casiraghi, Eigentümer

An diesem Nachmittag sind Arbeiter daran, den offenen Boden der einstigen Intermezzo-Bar mit Beton zu hinterfüllen. Roland Casiraghi, Vertreter der Bauherrin HRB Immobilien AG, blickt um die Ecke des über 100-jährigen Gebäudes. «Da sind schon noch ein paar Überraschungen aufgetaucht», erzählt er. So bestünden einige der tragenden Wände fast komplett aus Sandstein. «Man kann sie deshalb nicht einfach auf kleine Säulen reduzieren, sonst fällt womöglich die ganze Wand in sich zusammen.»

Also muss jetzt zuerst ein solider Grund her – deshalb auch der Beton auf dem Fussboden. «Wir senken ihn noch 20 Zentimeter ab, weil das für den künftigen Coop Pronto besser ist», sagt Casiraghi. «Zudem braucht es den Beton, um danach die Stützsäulen errichten zu können, worauf endlich die Sandsteinwände fallen werden.»

Nachhaltigere Heizung

Einige Sachen habe man erwartet, andere nicht, sagt Casiraghi. «Aber das ist klar: Bei einem derart alten Gebäude lässt sich nicht alles antizipieren.» Im Bereich des einstigen «Schweizerhofs» ist man schon etwas weiter. Der Betonboden ist fertig, ein Teil des Raumes ist mit Metallgerüsten etwas abgetrennt. «Hier kommt die ganze Technik von Coop rein», sagt Casiraghi. Dafür sorge der Mieter selber – Kühlung und Heizung würden in einer Art Wechselwirkung betrieben. So nachhaltig wie möglich.

Nachhaltig werde auch die ganze Gebäudeheizung, sagt der Eigentümer. «Wir verabschieden uns ganz von Gas- und Ölheizungen.» Neu wird das Gebäude mit Wärmepumpen beheizt. Die werden im Keller installiert. Doch die grossen Neuheiten im alten Riegelhaus am Bahnhof sollen die Passanten und Kunden natürlich überirdisch finden.

Der Coop Pronto

Auf nahezu der gesamten Fläche der beiden ehemaligen Gastrobetriebe «Schweizerhof» und Intermezzo-Bar entsteht das Areal des Coop Pronto. Die Fläche umfasst rund 330 Quadratmeter, davon werden 200 als Verkaufsfläche dienen. «Mehr darf es nicht sein, weil es sonst kein Convenience-Shop mehr wäre und er sich dann an normale Öffnungszeiten von Detailhändlern halten müsste», sagt Casiraghi. Doch an einem Bahnhof machten möglichst lange Öffnungszeiten schon Sinn. So dient der Rest der Fläche eben für Rückwärtiges wie Lager, Büros, WCs, aber auch technische Installationen. Der Coop Pronto ist derzeit die Hauptbaustelle im Gebäude. Eröffnet soll er im Herbst werden – laut Eigentümer Roland Casiraghi ist die Deadline auf den 1. September festgesetzt.

Das Hotel

Die Familie Nuredini, die zuvor Hotel wie auch Restaurant geführt hatte, werde das Hotel auch in Zukunft weiterführen. Das Hotel befindet sich aber dennoch im Umbau. «Die Räume waren etwa 30 Jahre alt; es gab schon einigen Sanierungsbedarf», sagt Casiraghi. Das Hotel soll künftig als «Self-Check-In» weiterlaufen; der Empfang im Erdgeschoss fällt weg, dafür entsteht ein Eingangsbereich mit Schiebetür, von dem aus Hotelgäste direkt in die oberen Geschosse gelangen können. Dort wird derzeit nicht nur saniert, es entstehen auch drei weitere Zimmer – so stockt das Hotel von 15 auf 18 Zimmer auf. «Die Nachfrage unter der Woche ist üblicherweise gross», sagt Casiraghi. Wann genau das Hotel wiedereröffnet wird, ist noch nicht ganz klar. Der Eigentümer hofft, das werde vor dem 1. September der Fall sein – letzte «Deadline» ist aber ebenfalls dann.

Der Äss-Bahn-Snack

Über den Jahreswechsel gab es laut Casiraghi beim Äss-Bahn-Snack einen Betreiberwechsel. Die neuen Pächter hätten einige Wünsche im Bereich der Infrastruktur geäussert. Auf die wolle er nun möglichst eingehen, so der Eigentümer. «Wir werden deshalb auch den Snack noch kurz umbauen.» Geplant sei dies Anfang der Sommerferien während zwei Wochen. Danach wird der Take-Away im neuen Kleid daherkommen.

Ein noch unbestimmter Laden

Auf einem Teil der einstigen Intermezzo-Bar und im Bereich des ehemaligen L-Stop-Empfangs wird eine Fläche von 37,5 Quadratmetern frei für ein neues Verkaufsgeschäft. Casiraghi sagt, es gebe dort noch keinen Mieter, man sei noch am Auswerten der Interessenten. Ginge es nach ihm, wäre ein Laden im Bereich von Handyverkauf und -service ideal. Eröffnen soll ein solcher Shop theoretisch auch bereits am 1. September dieses Jahres können, sagt der Besitzer. «Bei einer solch kleinen Fläche braucht es ja nicht allzu viel Vorlaufzeit.» Bereit werde die Lokalität dann auf jeden Fall sein.

Steiner, Transportschule und Lordz kaum betroffen

Einige Mieter werden zudem in praktisch identischer Form wie bis anhin weiterarbeiten können. Das sind der Steiner Beck, die Transportschule und die Tanzschule Lordz. Casiraghi sagt: «Wir werden da und dort im Bereich der Nasszellen noch kleinere Anpassungen vornehmen. Aber insgesamt sind sie von den Umbauarbeiten nicht betroffen.»

Casiraghi ist froh, dass der Fahrplan des Unterfangens nun definitiv und das Ende absehbar ist. Zuvor hatte ein langwieriges Seilziehen um die Anlieferungsproblematik das Bauvorhaben markant verzögert. Der ehemalige «Schweizerhof» ging bereits Ende 2019 zu. Doch nun sei man ja auf der Zielgerade, sagt Casiraghi und lächelt. «Wir freuen uns sehr auf die neue Epoche in diesem Gebäude. Ich bin sicher, das wird eine grosse Aufwertung.»