Am Tag der Pflege: «Walk of Care» in Zürich

In Zürich zogen schätzungsweise 100 Personen in einem «Walk of Care» vom Bürkliplatz zum Platzspitz, wie eine Vertreterin der Gewerkschaft Unia gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Zuvor war es bei der Pestalozziwiese an der Bahnhofstrasse zu Standaktionen gekommen.

Zu den Kundgebungen aufgerufen hatte das Bündnis Gesundheitsberufe, das vom Schweizerischen Berufsverband der Pflegefachpersonen (SBK) sowie den Gewerkschaften VPOD und Syna ins Leben gerufen worden war.