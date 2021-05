«Wir bauen keine Halle für die Schule, sondern für das ganze Dorf»

17,3 Millionen Franken – ein happiger Betrag für eine kleine Gemeinde wie Russikon. Das ist sich auch Gemeindepräsident und Finanzvorstand Hans Aeschlimann (SVP) bewusst. Er, Schulpflegepräsident David Goldschmid (SVP) und Urs Hertig, der Architekt der Sporthalle, setzten die Bevölkerung deshalb an einer Informationsveranstaltung am Montagabend genauer über die Pläne des Gemeinderats ins Bild – denn mittlerweile geht es dabei nicht mehr «nur» um einen Turnhallen-Neubau, sondern auch zusätzliche schulische Räume.

Konservativer Umgang mit Finanzen

Aufgrund der Pandemie fand der Anlass via Livestream statt. Eine Tatsache, die Aeschlimann sogleich zu Beginn aufgriff: «115 Personen sind aktuell zugeschaltet – so viele hätten ja kaum in der neu geplanten Sporthalle Platz.»

Die zu ersetzende Halle steht seit 1954 auf dem Russiker Schulareal und ist schon seit vielen Jahren überholt – energetisch, aber auch von der Infrastruktur her. Finanzielle Umstände verunmöglichten einen Neubau in den letzten Jahren – mittlerweile sehe die Situation jedoch anders aus, so Aeschlimann. Der Gemeinderat sei in den letzten Jahren «eher konservativ» mit den Finanzen umgegangen. «Das ermöglicht es uns jetzt, ein solches Projekt zu stemmen.»

«Die Gemeinde verfügt über genügend hohe finanzielle Reserven.» Abschied der Rechnungsprüfungskommission

5,9 Millionen Franken wird den flüssigen Mitteln der Gemeinde entnommen, der Rest des Betrages, also 11,4 Millionen Franken, wird fremdfinanziert. Das Projekt könnte zu einer Steuererhöhung von vier Prozent führen, von 113 auf 117 Prozent, wie Aeschlimann ausführt – wobei die Rechnungsprüfungskommission diese Folge als eher unwahrscheinlich beurteilt. «Die Gemeinde verfügt über genügend hohe finanzielle Reserven. Die RPK geht deshalb davon aus, dass aufgrund des Hallenneubaus sowie den weiteren anstehenden Investitionen keine Steuerfusserhöhung notwendig sein wird», heisst es in deren Abschied.

Sie beurteilt den Bau als «notwendig und dringlich» und die Kosten von 17,3 Millionen Franken als tragbar: «Das Projekt ist weder überdimensioniert noch luxuriös, sondern ist auf das Wesentliche und Notwendige beschränkt.»

Starker Zuwachs erwartet

Lange war nur die Rede von einer Sporthalle. Nun soll diese mit schulergänzendem Angebot realisiert werden. Konkret: Eine Doppelsporthalle, auf deren Dach zwei multifunktionale Schulzimmer und ein Psychomotorik­-Therapieraum vorgesehen sind. Zudem soll die bestehende Tagesstruktur – also der heutige Pavillon, wo der Mittagstisch untergebracht ist – ebenfalls dort integriert werden.

Wie Schulpflegepräsident David Goldschmid sagte, rechne man innerhalb der nächsten zehn Jahre mit einem Zuwachs von mindestens 67 Kindern in Russikon. Hinzu komme, dass der Pavillon der Tagesstrukturen stark veraltet und sanierungsbedürftig ist. «Dieser stammt aus den 70er-Jahren, er wird elektrisch beheizt und teilweise dringt Wasser ein – ein Rückbau ist dringend nötig.»

«Zusätzlicher Schulraum muss dort realisiert werden, wo der grösste Zuwachs an Bevölkerung stattfindet: im Zentrum.» David Goldschmid (SVP), Schulpflegepräsident Russikon

Bisher konnte man dem Zuwachs an Schülern nur Stand halten, weil im Weiler Madetswil ein Provisorium eingerichtet worden ist, wo auch die Psychomotorik untergebracht ist. Um von Russikon dorthin und zurück zu gelangen, sind aktuell diverse Schulbusse im Einsatz. Mit dem Bau der neuen Schulräumlichkeiten würde der dortige Schulraum nach Russikon verlagert und das Gebäude in Madetswil abgebrochen werden.

Zusätzlicher Schulraum müsse dort realisiert werden, wo der grösste Zuwachs an Bevölkerung stattfindet, so Goldschmid – und das sei im Zentrum von Russikon. Aus Sicht der Schulpflege erfolge die Realisation des Projektes zum genau richtigen Zeitpunkt. «Klar könnte man in zehn Jahren darüber reden. Die Umsetzung wäre dann aber garantiert teurer.»

Zu wenig Platz für eine Dreifachhalle

Bei der geplanten Sporthalle handelt es sich um eine Doppelhalle, die in zwei einzelne unterteilt werden kann. Für eine Dreifachhalle war auf dem gesamten Schulgelände kein Platz, wie Architekt Urs Hertig von der Firma Hertig Noetzli Architekten AG an der Veranstaltung ausführte.