Forchbahn-Haltestelle ist schon wieder in Betrieb

Die Bauarbeiten an der Haltestelle Emmat sind über eine Woche früher fertig als ursprünglich geplant, wie die Forchbahn AG in einer Medienmitteilung schreibt. Schon ab Donnerstag halten die Züge wieder beim pinken Wartehäuschen.

Die Bauarbeiten starteten am 1. März 2021 und seither war die Haltestelle Emmat nicht bedient. In dieser Zeit wurden auf der ganzen Länge der Haltestelle das Perron um 15 Zentimeter erhöht und um rund acht Meter Richtung Langwies/Egg verlängert. Die Haltestelle verfüge nun über ein Perron mit einer Breite von 2,70 Meter und eine Behindertengleichstellungsgesetz-konforme Zugangsrampe mit Bodenmarkierungen für sehbehinderte Personen, heisst es in der Mitteilung. (dam)