Super Hornet würde kaum 20 Jahre alt

Übersehen Bundesrat und die Beschaffungsbehörde Armasuisse beim grössten Schweizer Rüstungsprojekt aller Zeiten einen entscheidenden Punkt, die sogenannte Lebensdauer?

Vier Kandidaten aus Deutschland, Frankreich und den USA kämpfen derzeit um den 6-Milliarden-Auftrag der Schweizer Luftwaffe. Aussichtsreich im Rennen ist dabei die amerikanische Super Hornet von Boeing. Der erprobte Jet ist dem heutigen Flugzeug der Schweizer Luftwaffe sehr ähnlich; er ist, grob gesagt, einfach ein bisschen grösser. Und moderner.

Die Piloten könnten quasi im Handumdrehen auf das neue Modell umgeschult werden, wirbt Hersteller Boeing. Experten sagen, dass dies zutreffe. Doch die Medaille hat auch eine Kehrseite: Recherchen dieser Zeitung zeigen, dass mit der neuen Super Hornet in 15 bis 20 Jahren ähnliche Probleme zu erwarten wären, wie sie bei der alten F/A-18 heute bestehen. Dies, wenn keine rechtzeitigen Vorkehrungen getroffen werden.

Grobe Strukturprobleme

Bekannt ist, dass die heutigen F/A-18 teilweise gravierende Risse in der tragenden Flugzeugstruktur aufweisen. Diese Mängel wurden und werden technisch aufwendig und für viel Geld behoben. Trotz Titanverstärkungen, die bereits beim Bau der Jets in den 1990er-Jahren auf Geheiss der Schweiz eingebaut wurden, weisen die Flugzeuge viel früher als erwartet Ermüdungserscheinungen auf. Diese werden unter anderem durch Vibrationen hervorgerufen, deren Auswirkungen während der Fertigung seinerzeit nicht getestet worden waren.

Die letzten öffentlich thematisierten Mängel an den Schweizer Jets traten 2018 und 2019 auf. Damals entdeckten Mechaniker an einem Flugzeug einen Bruch am Scharnier einer Landeklappe. Alle dreissig Jets wurden daraufhin überprüft. Fünf F/A-18 konnten wegen dieses Problems vorübergehend nicht mehr eingesetzt werden.

Im April 2019 wurden bisher nicht bekannte Probleme aus der Produktionszeit entdeckt, die die Verfügbarkeit der F/A-18-Flotte reduzierten. Mehr Probleme als gedacht traten im hinteren Flugzeugbereich auf, unter anderem, weil die beiden Seitenruder viel stärker vibrieren als angenommen.