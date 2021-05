Lockruf per Tonband

Es sei jedes Jahr ein Bangen, ob sie wieder zurückkommen. So sagt es Vera Schaer, Vorstandsmitglied des Naturschutzvereines Wetzikon-Seegräben (NVWS). Sie spricht von den Mauerseglern, die in diesen Tagen von der langen Reise aus ihrem Winterquartier im südlichen Afrika in unsere Breitengrade zurückkehren. Spezifisch meint sie eine Mauersegler-Kolonie in Robenhausen.

Dass Schaer mit einem etwas mulmigen Gefühl auf die Rückkehr der seltenen Vögel wartet, hat einen Grund. «Mauersegler sind so genannte standorttreue Gebäudebrüter. Das heisst: sie nisten jedes Jahr am gleichen Ort.»

«Man darf nicht einfach Häuser abbrechen, die den Vögeln als Brutstätte dienen.» Vera Schaer, Vorstand Naturschutzverein Wetzikon-Seegräben

Die Nester der gefährdeten Vogelart sind gemäss Naturschutzgesetz geschützt. «Man darf nicht einfach Häuser abbrechen, die den Vögeln als Brutstätte dienen. Oft weiss die Bauherrschaft das aber gar nicht.» Wer ein Gebäude, an dem die Tiere sich eingenistet haben, abreissen will, muss für eine Wiederherstellung oder einen Ersatz der Brutstätte sorgen.

Separates Mauerseglerhaus

So geschehen an der Usterstrasse 125. Dort steht mittlerweile ein eigens für die Vögel errichtetes Mauerseglerhaus. Es sitzt in einigen Metern Höhe auf einer Stange und bietet dort Platz für 16 Seglerpaare. Die Bauarbeiten an den neu entstehenden Mehrfamilienhäusern sind immer noch im Gang, die Stange mit dem Seglerhaus befindet sich quasi mittendrin.

Für die Vögel ist die sich stetig verändernde Umgebung ein Problem, sagt Schaer. «Sie suchen das alte Gebäude, wenn sie zurückkehren. Mit dem Aufstellen des Seglerhauses ist es also noch nicht getan.» Die Mauersegler müssen während der Brutzeit jeweils morgens und abends mit Lockrufen, die ein Tonband abspielt, angelockt werden. «Letztes Jahr hat es glücklicherweise geklappt. Aber weil sich die Baustelle wieder verändert hat, müssen wir heuer das Prozedere mit dem Tonband wiederholen.»

Und darum bangt Schaer wieder. Und hofft, dass sich die Vögel auch dieses Mal anlocken lassen. Sollte das nicht passieren, hat es weitreichende Folgen: «Die Mauersegler sind dann verwirrt. Darauf reagieren sie auf verschiedene Arten. Schlimmstenfalls brüten sie in dieser Saison dann nicht mehr», sagt Schaer.

Umsiedlung nach Meldung aus der Bevölkerung

Dass überhaupt ein Ersatz für die seltenen Vögel angeschafft wurde, ist einem langjährigen Mitglied des NVWS zu verdanken. Dieses hatte vor über einem Jahr ein Baugespann an einem Gebäude gesehen, dass schon jahrzehntelang Nester von Mauerschwalben beherbergt.

Nachdem sich der aufmerksame Beobachter mit dem für den Neubau zuständigen Planungsbüro in Verbindung setzte, begann die Suche nach einer Lösung. Raphael Maag von eben diesem Planungsbüro erklärt: «Wir haben uns mit Leuten der Stadt und dem NVWS zusammengesetzt und verschiedene Möglichkeiten durchdiskutiert.»

Schliesslich habe man sich für dafür entschieden ein separates Seglerhaus zu errichten, anstatt Nistgelegenheiten am neuen Gebäude zu schaffen. «Es gibt in der Schweiz schon einige dieser Häuser. Ein Zimmermann aus dem Baselland baut sie und optimiert sie auch stets.» Kostenpunkt für die Errichtung des Seglerhauses? 14‘000 Franken. Im nächsten Winterhalbjahr sollte der Neubau soweit vorgeschritten sein, dass das Seglerhaus seinen definitiven Platz bekommen kann, sagt Maag.

Stadt hinkt bei Inventar hinterher

Eigentlich sollte es gar nicht erst zu solchen Last-Minute-Umsiedlungsaktionen kommen. Denn jede Gemeinde des Kantons verfügt über ein Inventar mit den Brutorten der gefährdeten Vögel. Es besteht sogar eine Inventarpflicht für die Gemeinden. Mit Hilfe dieses Inventars sollte die Bauherrschaft idealerweise schon im Laufe des Baubewilligungs-Verfahrens über Gebäudebrüter informiert werden können.

«Uns ist es wichtig, das Thema Gebäudebrüter-Inventar anzugehen.» Manuel Restle, Umwelt und Naturschutz Stadt Wetzikon

Wetzikon hinke bei der Aktualisierung des Inventars aber hinterher, sagt Schaer. Dies obwohl sie im Merkblatt über Gebäudebrüter des Kantons dringend empfohlen wird. Manuel Restle, Umwelt und Naturschutz, sagt dazu: «Uns ist es wichtig, das Thema anzugehen.» Auf die Frage, wann ein solches Inventar auch in Wetzikon verfügbar sei, kann Restle keine genaue Antwort geben. «Im Moment laufen Abklärungen, bis wann das möglich sein wird.»

Der NVWS ruft unterdessen die Bevölkerung auf, Brutstandorte von Mauerseglern sowie Mehl- und Rauchschwalben zu melden. «Wir sammeln derzeit die Standorte, kennen aber vielleicht noch nicht alle.» Den Aufruf des NVWS, dass die Bevölkerung mithelfen und allfällig ihnen bekannte Gebäude melden solle, erachtet Restle als sinnvoll.

Das Engagement des NVWS sei sehr gut. Gut möglich, dass ein künftiges Inventar von dieser Arbeit profitiert. «Wenn wir auf der Verwaltung so weit sind, wäre es eine Option mit dem Naturschutzverein zusammen zu arbeiten», sagt Restle.

Wer Nistplätze von Mauerseglern, Mehl- und Rauchschwalben sowie von Fledermäusen entdeckt, kann das entsprechende Gebäude dem NVWS melden. Am besten per Email auf info@nvws.ch oder per Post an den Naturschutzverein Wetzkon-Seegräben, Bühlstrasse 18, 8620 Wetzikon.