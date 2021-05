Hier gilt Selfie-Verbot während der Lektion

«Und jetzt nehmt ihr euren linken Fuss hoch und kommt in den dreibeinigen Hund», sagt Yogalehrerin Géraldine Schnidrig. 15 Leute, die auf Händen und Füssen stehen, strecken auf ihren Yogamatten einen Fuss in die Luft. Ein braunes Alpaka schnuppert neugierig am Fuss eines jungen Mannes. Der erschrickt und zieht den Fuss zurück. Das Alpaka zuckt ebenfalls, rennt davon und rupft dann in sicherer Entfernung einen Büschel Gras aus der Wiese bevor es diesen im Gebiss zermalmt.