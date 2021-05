Gossauer Politiker ist alarmiert über hohe Fluchtrate von Häftlingen

Vor einigen Wochen ist ein 19-jähriger potenzieller Terrorist aus der Haftanstalt in Uitikon geflohen. Der junge Mann hatte einen Anschlag in einer Schweizer Moschee geplant – und die Flucht hat nun ein politisches Nachspiel, angeführt von einem Gossauer Kantonsrat.

Daniel Wäfler (SVP) zeigt in einer Anfrage auf, dass die Fluchtrate von Häftlingen in der Schweiz beunruhigend hoch sei. Namentlich befinde sich die Schweiz europaweit an der Spitze, wenn es um Gefängnisfluchten gehe. 196 Häftlinge brachen vergangenes Jahr laut seiner Anfrage aus.