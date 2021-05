Goldsucher will Nugget in der Töss gefunden haben

Der St. Galler Hobby-Goldsucher Andreas Meinecke hat in der Töss bei Winterthur angeblich ein 146 Gramm schweres Goldnugget gefunden. Das berichtete vor Kurzem Tele Top. Es wäre das grösste je in der Schweiz entdeckte Goldstück.

Der Goldsucher ist ob seinem Fund denn auch ganz aus dem Häuschen. «Das glaub ich nicht», sagt er im Beitrag. «Das glaubt mir niemand.» Gefunden haben will er es am Montag vor einer Woche, in der Nähe der Kyburgbrücke.

«Absolut nicht möglich»