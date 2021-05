Fünf Jugendliche schliessen «​​​​​​​LIFT»-Projekt erfolgreich ab

Bereits zum zweiten Mal wurde an der Sekundarschule Turbenthal-Wildberg das Jugendprojekt «​​​​​​​LIFT» durchgeführt. In diesem Jahrgang schlossen fünf Schülerinnen und Schüler diverse Arbeitseinsätze ab. Die Jugendlichen gehen nun vorbereitet ihre Lehrstellensuche an.