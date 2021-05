Effretiker Apotheken impfen jetzt auf Schularealen

Was Anfang April noch den grösseren Zentren und Arztpraxen vorbehalten war, ist neuerdings in Apotheken möglich: Seit kurzem können auch sie Covid-19-Impfungen vornehmen. Im Oberland nutzen bereits einige Apotheken diese Möglichkeit. So etwa die Benu Apotheke in Effretikon. 200 Termine hatte die Apotheke im Effi-Märt insgesamt zu vergeben – mittlerweile sind sie ausgebucht.