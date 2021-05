Die Stadt moderat weiter entwickeln

Eine Bau- und Zonenordnung (BZO) zu revidieren, ist üblicherweise ein Hosenlupf. Kommt wie in Illnau-Effretikon noch die parlamentarische Hürde hinzu, braucht so ein Geschäft gut und gerne ein paar Jahre, um endlich in Kraft zu treten. In Illnau-Effretikon befindet es sich nun auf der Schlussgerade.