Den bedrohten Afrikanischen Wildhunden auf der Spur

Während in der Schweiz der Schaden, der durch Wölfe an Nutztieren entsteht, meist entgolten wird, sind Kleinbauern in Afrika völlig auf sich gestellt. «Wenn einem Bauern eine seiner drei Ziegen, die seinen ganzen Besitz darstellen, von Wildhunden gerissen wird, geht das an die Existenz.»

Zudem sind Wildhunde zwar drollig, wenn sie spielen, beim Jagen aber wirken sie brutal: «Sie jagen im Rudel, töten eine Gazelle blitzschnell und zerreissen sie dann in Stücke. Das schadete ihrem Ruf.» So wurden sie systematisch gejagt, die Bauern legten Feuer in die Bruthöhlen, selbst Wildhüter, die eigentlich zum Schutz der Wildtiere verpflichtet wären, beteiligten sich einst daran. Dazu kommt, dass Tollwut und Staupe die Wildhunde dezimieren. Diese Krankheiten werden von streunenden Haushunden auf sie übertragen.