«Innert weniger Stunden wurde hier ein Vogelparadies zerstört»

Innerhalb von zwei Stunden waren die Bäume weg. Neben einer riesigen Tanne und einem grossen Kirschbaum fielen auch diverse kleinere Bäume und Sträucher der Motorsäge zum Opfer. Mit ihr kreuzten die Fachmänner am Mittwochmorgen auf einem privaten Grundstück an der Berghofstrasse in Gossau auf, ganz in der Nähe des Gemeindehauses. Schon am Nachmittag transportierte ein Lastwagen alles ab.