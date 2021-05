Jahrzehntelang gestaltete er die Oberländer Politlandschaft mit

Am 26. April 2021 verstarb Hugo Hungerbühler in seinem 98. Lebensjahr in Rüti. Das politische und gesellschaftliche Engagement prägte sein Leben. Während Jahrzehnten gestaltete Hugo Hungerbühler - in Rüti verwurzelt - die politische Landschaft im Zürcher Oberland mit. Von 1959 bis 1975 vertrat er als Vertreter der CVP den Bezirk Hinwil im Kantonsrat und engagierte sich für gesellschaftliche Lösungen sowie in der Bildungspolitik, war er doch gleichzeitig auch in der Orts- und Bezirksschulpflege tätig.