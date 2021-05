ZO Medien AG verzichten auf die Dividende

Das Ende der Pandemie ist noch nicht in Sicht, die Generalversammlung der ZO Medien AG fand am Freitag deshalb zum zweiten Mal in Folge unter Ausschluss der Aktionäre statt. Diese konnten ihre Voten vorzeitig brieflich einreichen – und taten das auch im grossen Stil. Von 18'000 Namensaktien waren 13'495 vertreten; das ergab ein absolutes Mehr von 6748 Stimmen.

Vor Ort waren – teils per Video zugeschaltet – lediglich der Verwaltungsrat um Präsidentin Karin Lenzlinger, dazu CEO Dani Sigel, eine Protokollführerin sowie eine unabhängige Stimmrechtsvertretung und die Revisionsstelle.