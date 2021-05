Nur die Härtesten wagen sich auf Wetzikons neue Wasserrutsche

Am Morgen hatte es noch in Strömen geregnet. Pünktlich zur Einweihungsfeier der neuen Wasserrutschbahn in der Badi Meierwiesen in Wetzikon am Freitagabend strahlt die Sonne vom Himmel.

«Petrus ist uns wohlgesinnt», sagt der sichtlich stolze und gutgelaunte Stadtrat Marco Martino (SVP). Mit rund zehn Grad Lufttemperatur ist es trotzdem kühl, die geladenen Gäste tragen keine Badekleidung, sondern lange Hosen und Jacken.

Für die Einweihungsfeier hat Wetzikon mit der grossen Kelle angerührt. Auf den Tischen stehen Blumen, über den Stuhllehnen hängen Wolldecken.

Ballone und Häppchen

An der blauen Rutschbahn hängen rote, schwarze und gelbe Ballone – die Farben des Wetziker Wappens. Die rund 50 Gäste werden mit Getränken und reichlich Häppchen aus der asiatischen Küche der Dorfbadi bewirtet.

Viele Politiker hätten sich für die Feier interessiert und mit ihren Familien kommen wollen, erzählt Martino. Doch wegen Corona hätte man den Anlass sehr exklusiv halten müssen. Nur ein paar wenige Wetziker Parlamentarier und Kantonsräte sind vor Ort, alle haben sie einen Bezug zu Wetzikon.

Unter den Gästen ist auch hoher Besuch aus Adliswil. Regierungsrat Mario Fehr (SP) ist angereist, um die Rutschbahn einzuweihen. «Eigentlich wäre vorgesehen gewesen, dass ich auch rutsche», erzählt er. «Doch weil ich kürzlich einen Unfall hatte, geht dies nun nicht.»

Oberland als Fluchtpunkt

Trotzdem liess es sich der Vorsteher der kantonalen Sicherheitsdirektion nicht nehmen, nach Wetzikon zu kommen. «In der Pandemie ist mir das Oberland als Fluchtpunkt ans Herz gewachsen», sagt Fehr. «Ich war auf dem Bachtel, dem Hörnli, dem Schnebelhorn und der Alp Scheidegg.»

Eine «coole Sache» fände er die Rutschbahn, «ein mustergültiges Projekt». Gerade in der Corona-Zeit sei Sport sehr wichtig, um das Immunsystem zu stärken. «Das unterstütze ich.» Statt zu rutschen, verteilt er allen Anwesenden einen Frisbee von Jugend und Sport. Für Marco Martino und seinen Stadtratskollegen Jürg Schuler (FDP), Vorsteher des Ressorts Bildung und Jugend, gibt es eine Badekappe der Kantonspolizei Zürich.