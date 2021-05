Mit dem Swimmingpool erfrischt durch den Sommer

Im Hochsommer von der Arbeit nach Hause kommen, rasch in die Badesachen schlüpfen und mit einem Sprung in den Swimmingpool für sofortige Abkühlung sorgen. Dieser Traum geistert wahrscheinlich vielen Leuten durch den Kopf, wenn bei 35 Grad der Ventilator an seine Grenzen stösst und das Freibad aus allen Nähten platzt. Doch wird dieser Traum auch immer öfters zur Wirklichkeit. «Die Nachfrage nach Swimmingpools hat in den letzten zwei Jahren stark zugenommen», sagt Ralph Dändliker, Geschäftsführer der Scheibler Gartenbau AG.

Neben Gartenunterhaltsarbeiten und Gartenumänderungen bietet Dändlikers Geschäft in Wetzikon auch den Bau von Swimmingpools an. Die gesteigerte Nachfrage erklärt er sich einerseits dadurch, dass die Leute weniger gerne öffentliche Einrichtungen besuchen, andererseits bietet ein Swimmingpool auch einen dekorativen Wert für das Gesamterscheinungsbild des Gartens und wird so beinahe zum Statussymbol. «Früher war es wichtig, ein cooles und teures Auto zu haben. Heute hat der Garten an Bedeutung gewonnen, und da gehört der Swimmingpool fast schon ein wenig dazu.»