Glacegenuss aus dem Tösstal

Die Waldbeeren-Naturjoghurt-Glace befindet sich gerade noch in der Produktion. René Schweizer bittet in seine Backstube. Für einmal wird dort, wo sonst Zöpfe geflochten, Guetzli gebacken und Semmeli geformt werden Glace zusammengemischt. Auf dem Tisch stehen die Zutaten: frische Milch und Vollrahm, Zucker, Naturjoghurt – und natürlich Waldbeeren.

«Wir setzen auf natürliche Zutaten», sagt Schweizer. Ausserdem verwende er möglichst wenig Zucker. «Dafür kann man dann auch einmal zwei Glaces nehmen.» Der Bäckermeister schmunzelt. Mit seinem Team gibt er die Zutaten für die Waldbeeren-Naturjoghurt-Glace zusammen und achtet genau auf die exakte Abmischung der Mengen. «Zur Abrundung des Aromas geben wir überall etwas Vanille bei», meint der Experte.

Erfrischend und sämig

Anschliessend kommt die Mischung in die Eismaschine. Nun heisst es warten. Die Glacemischung wird pasteurisiert und gefroren. Langsam erhält die mit frischen Waldbeeren bestückte Flüssigkeit die gewünschte sämige Konsistenz. Was folgt ist das Highlight für jeden Glacefan. Die Masse quillt in einem dicken Strom aus der Maschine und verführt dazu, kurz zu probieren. Doch Hygiene geniesst natürlich auch in der Backstube höchste Priorität.

Und eigentlich bleibt dafür sowieso gar keine Zeit. Denn jetzt geht es schnell. Die Masse muss in die bereitgestellten Glacekübeli verteilt werden- und sollte dabei natürlich nicht gleich wegschmelzen. Gekonnt füllen René Schweizer und seine Mitarbeitenden die bereitstehenden Becher auf. Dabei achten sie genau darauf, dass überall dieselbe Menge reinkommt. Über jedes fertige Glacekübeli legen sie eine dünne Folie. Sie soll dafür sorgen, dass sich später kein Eis bildet.

Schon bald schimmert aus jedem Becher die rötliche Waldbeeren-Naturjoghurt-Glace. Die neueste Kreation der Konditorei Voland ist bereit für die Schleckmäuler des Tösstals und des Zürcher Oberlands, bereit für den Genuss nach einem Besuch in der Badi oder einer anstrengenden Wanderung auf das Hörnli. Und welche Sorte bevorzugt René Schweizer eigentlich selbst? «Mein Favorit ist in diesem Sommer ganz klar die Birne-Ingwer-Glace.» Sagt es und greift gleich zum Löffel. «Wenn man sie herausnimmt ist sie noch schön fest – und eine richtige Erfrischung.»