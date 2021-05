«Es ist cool, einen Sparringpartner zu haben, der einem den Ball wieder zurückspielt»

Sie sind sonst beide Solokünstler und Alphatiere. Wie lief es denn zu zweit im Studio?

Marc Sway: Etwas hat uns, musikalisch gesehen, geholfen: Wir sind beide Fans voneinander. Wenn wir ins Studio gehen, zu schreiben beginnen und kreativ werden, dann rollt es. Das Songwriting und das Musikmachen geschah beides sehr spielerisch.



Bligg: Es half auch, dass wir uns privat schon lange kennen und eine musikalische Vorgeschichte haben, die vor dem Blay-Projekt angefangen hat. Wir hatten einen Grund-Groove miteinander. Die Arbeit am Album war für uns beide bereichernd, hat zu ganz neuen Arbeitsprozessen geführt. Wenn man selber an einem Album arbeitet, sitzt man teilweise stundenlang allein in der stillen Kammer. Es gibt Situationen, in denen man ansteht und nicht mehr weiter weiss. Dann ist es cool, einen Sparringpartner zu haben, der einem den Ball wieder zurückspielt.

Das Album lässt sich nicht auf ein Genre festnageln. Auffallend ist der präzise Einsatz der Bläser. Einige der Songs haben einen souligen, funkig-discoiden Groove, der an die Soulmusik der 1960er/1970er Jahre erinnert. Hat euch die Musik aus dieser Zeit inspiriert?

Bligg: Das haben Sie gut beobachtet. Wir sind beide grosse Soulfans und es gibt viele Songs aus dieser Zeit, die wir gerne mögen. Bligg und Marc Sway sind zwei komplett unterschiedliche Künstler. Aber die Privatpersonen dahinter haben eine sehr grosse Schnittmenge an Musik, die wir gerne konsumieren. Blay bewegt sich mehr in dieser Ecke. Es war uns wichtig, dass wir die Trademarks unserer Solomusik weglassen. Was die Bläser betrifft: Das hat sich während des Arbeitsprozesses herauskristallisiert. Zumal wir beide Fans von souligen Bläsern sind. Wir wollten das auch nicht ab Konserve, sondern es war uns wichtig, die Bläser echt einzuspielen.

Ihr betretet mit dem Album auch Neuland. Marc Sway, Sie rappen beispielsweise. Haben Sie sich von Bligg einige Tipps abgeholt?

Marc Sway: (lacht) Ja, ich habe mir schon ein paar Tipps geholt.



Bligg: Ach, papperlapapp. Der hat einen Todes-Flow drauf.

Marc Sway: Ich konnte schon gut abschauen. Es ist lustig, so weit weg ist das gar nicht voneinander. Klar, wir bewegen uns in unterschiedlichen Genres, aber am Schluss geht es um Rhythmik. Es ist wie bei einem Tanz. Ob man nun dazu singt oder rappt, die Elemente bleiben die gleichen.