Das volle Kinovergnügen für zu Hause

Doch wann ist ein Heimkino überhaupt ein Heimkino und nicht einfach nur ein Fernsehzimmer? «Eine klare Definition gibt es vermutlich nicht. Für mich besteht ein Heimkino aus mindestens einem grösseren Bildschirm und einem Audio-Video-Verstärker mit dazugehörigen Lautsprechern. Wenn der Ton einfach über die Lautsprecher eines grossen Fernsehers kommt, würde ich nicht von einem Heimkino sprechen», sagt Demian Scherer. Der Illnauer ist seit elf Jahren Geschäftsführer von Satmultimedia Scherer in Illnau. Neben verschiedenen multimedialen Installationen im geschäftlichen oder privaten Bereich bietet der Zweimannbetrieb auch die Komplettinstallation von Heimkino-Systemen an.

Budget ist entscheidend

Während die Nachfrage nach TV-Geräten in den letzten Jahren stets zugenommen hat und in der Corona-Pandemie noch verstärkt wurde, bleibt das Interesse an Heimkinos relativ konstant, und die Aufträge kommen sporadisch. Denn auch wenn es vergleichsweise günstige Heimkino-Varianten gibt, kann eine anspruchsvolle Ausstattung schnell Zehntausende Franken kosten. «Viele Leute, die sich ein Heimkino anschaffen, wollen ein möglichst echtes Kino-Feeling erzeugen. Sie sind deshalb auch bereit, viel Geld zu investieren», sagt Scherer.

Neben dem Budget spielt bei der Wahl der Heimkino-Komponenten auch der verfügbare Platz eine entscheidende Rolle. So würde Scherer bei einem kleineren Raum oder einem Wohnzimmer, das nicht komplett abgedunkelt werden kann, eher zu einem grösseren Fernseher anstatt zu einem Projektor raten. «Auch wenn es mittlerweile sehr lichtstarke Beamer gibt, ist die dunkelste Farbe, die auf einer weissen Leinwand dargestellt werden kann, die nicht beleuchtete Leinwand. Sobald externes Licht auf die Leinwand fällt, stört das den Filmgenuss.» Gerade für hellere Räume sind deshalb Fernseher mit der neuen OLED-Technologie geeignet, die einen höheren Schwarzwert erzeugen können als übliche LED-Fernseher.

Sound-Effekte im ganzen Raum verteilt

Fällt die Wahl auf Beamer und Leinwand, sollte zudem beachtet werden, dass eine grosse Leinwand auch eine gewisse Höhe hat. Mit einem an die Decke angebrachten Leinwandkasten und einer geringen Deckenhöhe hat das Sideboard vielleicht plötzlich keinen Platz mehr. Aber nicht nur bei der Bildkomponente ist die Raumgrösse entscheidend. «Für ein optimales Tonerlebnis ist es von Vorteil, wenn man nicht am Rand, sondern in der Mitte des Raums sitzt. Mit den neusten Tonformaten können Sound-Effekte nämlich nicht nur auf einer Ebene, sondern auch in der Höhe des Raums platziert werden», sagt Scherer.