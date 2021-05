20 Ustermer sollen über Klimapläne mitentscheiden

Dieser Tage ist sie in 2000 Briefkästen in der Stadt Uster zu finden: Die Einladung zur Teilnahme am Bürgerpanel für mehr Klimaschutz in Uster. Dies schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Das Bürgerpanel stelle eine neue Form der politischen Mitwirkung dar. «Solche Bürgerpanels sind bisher vor allem im englischsprachigen Raum bekannt und wollen die demokratische Beteiligung fördern.»

Dabei kämen zufällig ausgeloste Einwohnerinnen und Einwohner zusammen, um über eine konkrete Fragestellung zu beraten und eine gemeinsame Stellungnahme auszuarbeiten, heisst es weiter. Die Auslosung sei unter Berücksichtigung bestimmter Charakteristiken wie etwa Alter, Ausbildungsgrad oder Geschlecht erfolgt, damit das Forum ein «möglichst gutes Abbild der Bevölkerung und somit eine breite Meinungsvielfalt abdeckt».

20 Personen per Los auswählen

Die 2000 angeschriebenen Einwohnerinnen und Einwohner ab 16 Jahren, inklusive ausländischer Wohnbevölkerung, könnten sich nun fürs Bürgerpanel anmelden. Aus den eingegangenen Anmeldungen werden an einer Veranstaltung am Mittwochabend, 23. Juni, 20 Personen ausgelost. Diese werden sich während zweier Wochenenden, am 28./29. August und 11./12. September 2021, mit folgender Fragestellung befassen: «Das Klima schonen, bewusst konsumieren und Abfälle vermeiden – Wie und warum wollen wir das in Uster erreichen?»

Gegen Ende der vier Tage sollen die Teilnehmenden eine Empfehlung oder einen Bericht verfassen, der dem Stadtrat und der Bevölkerung von Uster übergeben werden soll. (dam)