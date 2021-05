Wenn Dachse in Ustermer Garten Z'Morge essen

Doris Jordi wohnt an einem idyllischen Ort an der Wermatswilerstrasse, wo Waldrand, Wiese und Siedlung zusammenkommen. In diesem Gebiet von Uster fühlen sich auch viele Tiere wohl, auch der Dachs, wie Jordi kürzlich feststellte. Frühmorgens sei sie von lauten Schreien geweckt worden. «Ich dachte erst, da streiten zwei Katzen miteinander.» Doch in ihrem Garten tummelten sich zwei Dachse. «Sie haben sich bestimmt fünf bis zehn Minuten auf dem Rasen aufgehalten und gefressen», sagt Jordi.