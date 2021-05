Wald wächst und plant deshalb ein 30-Millionen-Schulprojekt

Steigt die Bevölkerungszahl, wird es eng auf den Schulbänken. «Inzwischen zählt Wald über 10’000 Einwohnerinnen und Einwohner», schreibt der Gemeinderat am Mittwoch in einer Mitteilung. «Der gegenwärtige Schulraum wurde analysiert, die Schülerzahlen erhoben und der notwendige Bedarf an Klassenzimmern ermittelt.»

Bei der Schulanlage Laupen bestehe «dringender Handlungsbedarf». Deshalb soll sie nun erweitert und saniert werden. Schulpräsidentin Fränzi Heusser Ammann (parteilos) sagt im Video zur Abstimmung: «Aktuell können wir allen Ansprüchen nur noch dank viel Improvisation, und Rücksicht entsprechen.» Das Bauprojekt beinhaltet zusätzlich geschaffene Klassenzimmer, eine Doppelturnhalle und die Sanierung der bestehenden Anlage.

Neubau: Ein drittes Schulhaus soll her

Ein neuer Längsbau soll die bestehenden Bauten als drittes Schulhaus mit drei neuen Klassenzimmern, Gruppenräumen, dem Schulleitungsbüro, den integrierten Kindergärten und der Bibliothek ergänzen. Geplant sind im Ausbau ausserdem zwei Musikzimmer und ein Sing- und Mehrzwecksaal. Letzterer diene als Ersatz für das bei der Bevölkerung beliebte Veranstaltungslokal «Laube», das den Neubauten weichen müsse.

Auch für die Tagesstrukturen wie den Mittagstisch braucht es mehr Platz: «Heute muss jede Schule per Gesetz schulergänzende Betreuungsformen anbieten», sagt Heusser Ammann. In der Schule Laupen ist der Mittagstisch in einer ehemaligen Dachstockwohnung eingerichtet. Doch sei diese zu klein, sodass nicht alle Bedürfnisse der Kinder abgedeckt werden können.

Grössere Turnhalle geplant

Geplant sind ausserdem drei Gruppenräume für die Kindergartenstufe. Der ohnehin sanierungsbedürftige Kindergarten Neuhaus wird komplett in die Schulanlage Laupen integriert. Die bestehenden Schulgebäude werden saniert.

«Die Walder Sporthallen sind nahezu voll ausgelastet», schreibt der Gemeinderat. Das habe bereits das Sportlagenkonzept der Gemeinde gezeigt. Die Sportvereine hätten Bedarf nach mehr Trainingsflächen und auch für den Sportunterricht in der Schule sei die jetzige, 60-jährige Turnhalle zu knapp bemessen. Deshalb soll nun eine Doppelsporthalle die Laupner Einfachturnhalle ablösen.

Bruttokosten von fast 30 Millionen Franken

Der Projektkredit sieht gemäss Mitteilung Bruttokosten von 29,887 Millionen Franken vor. Während der dreijährigen Bauzeit bestehe ein jährlicher Finanzbedarf von 4 bis 10 Millionen Franken. Die Gesamtinvestitionen über alle Gemeindeaufgaben seien mit jährlich 5 bis 7,5 Millionen Franken aus eigenen Mitteln finanzierbar.

«Daneben bedarf es einer Fremdfinanzierung, welche die Schuldenlast im Finanzhaushalt erhöhen wird», schreibt der Gemeinderat. Die von ihm festgesetzte Verschuldungsobergrenze würde sich jedoch trotzdem einhalten lassen.«Wenn wir in Zukunft eine Schule mit zeitgemässem Unterricht und modernen Dienstleistung wollen, brauchen wir eine gute Infrastruktur», sagt Heusser Ammann.

Stimmen die Walder Stimmberechtigten der Erweiterung und Sanierung des Schulhauses Laupen zu, ist der Baubeginn auf Sommer 2022 geplant, die Fertigstellung drei Jahre später. Die Bauarbeiten werden unter Schulbetrieb erfolgen müssen. Deshalb ist für diese Zeit ein Provisorium mit sechs Klassenzimmern geplant. Die Abstimmungsunterlagen werden allen Stimmberechtigten bis spätestens am 22. Mai 2021 zugestellt.