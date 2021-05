Spatenstich für neuen Forschungscampus

Am Mittwochnachmittag fand sich eine Gruppe auf einem 20'000 Quadratmeter grossen Feld neben dem Nest ein. Mit dem Griff zum Spaten markierten die Vertreter der Forschungsinstitute, Bauunternehmen und der Stadt Dübendorf den Start für die Erweiterung des Forschungscampus der Empa und Eawag.

Auf dem Feld, das bis vor Kurzem noch als Ackerfläche für einen Bauernbertrieb diente, wird ein Gebäude für 60 neue Labors entstehen. Zudem wird ein Multifunktionsgebäude mit 1000 Quadratmeter Bürofläche und einer Gastro-Fläche inklusive Loggia, sowie ein Parkhaus mit über 260 Parkplätzen gebaut.

Das gesamte Areal soll vermehrt begrünt werden. Im neuen Campus sollen Entwicklungen und Innovationen aus den Empa-Labors, vorwiegend aus dem Energie- und dem Gebäudebereich, zur Anwendung kommen.

Feld mit 144 Ersonden

Geforscht werden soll nicht nur in, sondern auch an und mit den Gebäuden. So wird etwa ein Feld mit 144 Erdsonden angelegt, die bis 100 Meter in die Tiefe reichen. Diese sollen die Abwärme der Gebäude speichern. Im Winter kann diese Wärme wieder aus dem Erdreich entzogen und über eine Wärmepumpe angehoben, um die Räume zu heizen.

Die Projektverantwortlichen rechnen damit, dass die Gebäude 2024 bezugsbereit sind