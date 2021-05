Homeoffice lässt VZO-Passagierzahlen einbrechen

Die Corona-Pandemie reisst ein grosses Loch in die Kasse der Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO). Wegen der Home-Office-Regel seien im vergangenen Jahr an Werktagen nur noch jeweils rund 57‘000 Personen mit einem VZO-Bus unterwegs gewesen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. In normalen Zeiten waren es im Durchschnitt 73‘500 Fahrgäste pro Tag.