Fiese Autofahrerin rammt parkierten Wagen und haut ab

Ein 66-jähriger Mann ahnte nichts Böses, als er sein Fahrzeug an der Feldlistrasse in Rapperswil-Jona parkierte. Er stieg vor einem Geschäft aus, um etwas einzukaufen. Das war am Dienstagmorgen nach 9.30 Uhr. Dann prallte ein unbekanntes Fahrzeug beim Rückwärtsfahren gegen die Front des geparkten Wagens und verursachte einen ordentlichen Schaden.

Ohne sich darum zu kümmern, entfernte sich der Lenker oder die Lenkerin vom Tatort. Laut Kantonspolizei St. Gallen dürfte es sich dabei um ein weisses Auto mit St. Galler Kontrollschildern gehandelt haben. Gefahren soll ihn eine wohl ältere Frau mit kürzeren grauen Haaren haben.

Die Kantonspolizei sucht nun Zeugen. Wer Angaben zum Sachverhalt der Kollision machen kann, soll auf 058 229 57 00 anrufen.