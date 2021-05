Bauer, Bäuerin, Live-Chat

Der Verein Uster Plus organisierte am Mittwoch eine Podiumsdiskussion zu den Agrarinitiativen, die am 13. Juni zur Abstimmung kommen. Der Event fand als Livestream auf Youtube statt. Während sich auf dem Podium eine Ustermer Bäuerin und ein Ustermer Bauer zankten, wurde auch der Live-Chat rege genutzt.