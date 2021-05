Wo Ästhetik auf Nutzen und Nachhaltigkeit trifft

Jemand möchte seinen Traumgarten einrichten. Wie geht er am besten vor?

Die Lichtverhältnisse im Garten sind von zentraler Wichtigkeit – und man sollte sich überlegen, wie viel Zeit man ins Gärtnern investieren will. Es soll schliesslich Spass machen und nicht zum Ärgernis werden. Sinnvoll ist es, den Garten realistisch und nach den eigenen Bedürfnissen sowie den Verhältnissen des Gartens zu planen. Auf Wunsch können sich die Leute auch von Fachpersonen beraten lassen.

Welche Rolle spielen dabei die Platzverhältnisse eines Balkons oder Gartens?

Man kann auch aus einem kleinen Balkon sehr viel machen. Pflanzen gibt es nicht nur in einem Topf auf dem Boden. Es existieren auch vertikale oder hängende Gärten mit Töpfen, die an der Wand oder der Decke montiert werden. Zum Beispiel Hängeerdbeeren in Hängetöpfen. Am Balkongeländer können Kisten aufgehängt werden. Pflanzen wie Kohlrabi, diverse Kräuter, essbare Blüten und Blumen gedeihen da sehr gut. Und viele nektarreiche Sachen leben sogar mehrjährig.

Ebenfalls platzsparend: das Hochbeet. Es liegt seit ein paar Jahren im Trend. Worauf sollte man bei einer Anschaffung achten?

Es kommt auf den Standort und das Gewicht des Hochbeets an sowie darauf, was man anpflanzen möchte. Fruchtgemüse braucht viel Erde, eignet sich also besser für Gärten oder grössere Hochbeete. Kräuter und Blumen gedeihen auch gut in einem Hochbeet, bei dem die Erde nicht so tief ist. Beim Bepflanzen eines Hochbeets auf langen Beinen sollte man darauf achten, dass die Pflanzen nicht zu hoch werden. Tomaten oder Fruchtbäume werden sehr hoch. Da kommt man beim Ernten als kleine Person nicht gut ran. Kürbisse und Gurken eignen sich wiederum gut.

Weshalb wird Biodiversität in privaten Gärten immer wichtiger?

Damit die Vielfalt erhalten bleibt. Wenn nicht wir darauf achten, gibt es bald keine Bienen oder Schmetterlinge mehr und auch unsere Lebensmittelverfügbarkeit wird sich verringern. Es gibt eine Organisation, die ProSpecieRara, die alte Samen wiederproduziert. Dabei werden alte Sorten von Gemüse, die jahrelang nicht mehr verfügbar waren oder vergessen gingen, wieder angebaut. So kann die Vielfalt erhalten werden. Ein Beispiel: eine Karotte muss nicht unbedingt orange, sie darf auch gelb oder rot sein.