Spital Uster schreibt 13,4 Millionen Verlust

Seit der gescheiterten Spitalfusion mit dem GZO Wetzikon ist der finanziell angeschlagene Zustand des Spitals Uster kein Geheimnis mehr. Es sind denn auch keine erhebenden Zahlen, die das Spital am Mittwoch in seinem Jahresergebnis vermeldet. Wer an der schlechten Ausbeute besonders Schuld sein soll, macht die Spitaldirektion gleich im ersten Satz in der Medienmitteilung klar: Dort ist vom von der «Covid-19-Pandemie beherrschten» Jahr die Rede.

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Betriebsergebnis von rund 155 Millionen Franken – im Vorjahr waren es fast 160 Millionen gewesen – und einem Minus nach Abschreibungen von 13,4 Millionen Franken. Als Vergleich: Im Jahr 2019 hatte das Spital mit einem Minus von 6,7 Millionen Franken abgeschlossen; gegenüber Budget gar mit 12 Millionen weniger.

Im Februar sagte Spitaldirektor Andreas Greulich im Interview, sein Vorgänger habe seinerzeit noch mit einem Gewinn von 4 Millionen Franken gerechnet. «Diese Einschätzung lässt sich wohl nur schwer realisieren. So rechneten wir im Businessplan im letzten Herbst mit einem Verlust von 12,5 Millionen.» Nun ist es beinahe eine Million mehr. Laut Greulich beträgt allerdings alleine der Covid-bedingte Ertragsausfall fast 10 Millionen Franken.

Aufenthaltsdauer reduziert

Im Spital Uster wurden 2020 insgesamt knapp 60'000 Patienten betreut. Im ambulanten Bereich ist die Zahl um etwa 1300 auf insgesamt rund 50'000 gesunken. Die Anzahl stationärer Aufenthalte ist ebenfalls rückläufig – um 690 auf rund 9500 Patienten.

Insgesamt zählte das Spital Uster mit rund 50'000 Pflegetagen fast 8000 weniger als im Vorjahr.

Immerhin: Die von Verwaltungsratspräsident Reinhard Giger angekündigte Sparmassnahme, in erster Linie die Verweildauer reduzieren zu wollen, zeigt Wirkung. Das Etappenziel der Senkung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer konnte laut Mitteilung mit 5,16 Tage erreicht werden.