Im Rütiwald entsteht ein neuer Parcours

Selbst an diesem regnerischen Mittwochmorgen ist der Rütiwald gut frequentiert. «Wir haben in der letzten Viertelstunde bestimmt schon 20 Leute gesehen», sagt Viktor Erzinger, als Staatsförster zuständig für den Rütner Wald. Die Beliebtheit des Waldes ist mit ein Grund, warum Erzinger von der kantonalen Baudirektion eine Anfrage erhalten hat, um einen Parcours aufzustellen. Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) will den Wald als Ort der Biodiversität ins öffentliche Bewusstsein rücken.