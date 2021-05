Im Rütiwald entsteht ein neuer Parcour

Selbst an diesem regnerischen Mittwochmorgen ist der Rütiwald gut frequentiert. «Wir haben in der letzten Viertelstunde bestimmt schon 20 Leute gesehen», sagt Viktor Erzinger, als Staatsförster zuständig für den Rütner Wald. Die Beliebtheit des Waldes ist mit ein Grund, warum Erzinger von der kantonalen Baudirektion eine Anfrage erhalten hat, um einen Parcours aufzustellen. Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) will den Wald als Ort der Biodiversität ins öffentliche Bewusstsein rücken. Die Kampagne läuft unter dem Motto «Wald-Vielfalt». Der Rütiwald wird damit Teil von bereits über 100 Wäldern, die schweizweit am Projekt teilnehmen.

Swen Walker, bei der kantonalen Baudirektion für Forstrecht und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, erklärt: «Das Bafu hat uns angefragt, ob wir mitmachen wollen. Gerne habe ich hierfür zugestimmt und sogleich mit der Suche nach passenden Wäldern für die Parcours begonnen.» Diese werden nun in verschiedenen Wäldern des Kantons aufgebaut. Der Rütiwald sei dafür prädestiniert, sagt Walker. «Der Wald ist gut besucht und beliebt. Er wird von vielen Familien frequentiert.»

Ideal für Familien

Mit einem grossen Holzhammer und einer Bohrmaschine ausgerüstet, montieren Erzinger und sein Arbeitskollege Raphael Schneider gerade die Tafel mit den Umrissen eines Pilzes. «Hallo bei mir. Bäumen liefere ich Mineralien und Wasser.» Die Tafel ist versehen mit einer Zahl. Wer den Rundgang absolviert kann über das Smartphone bei der entsprechenden Zahl mehr über die Tiere und Pflanzen erfahren. «Wir haben uns dafür entschieden den Parcours rund um das Riet anzulegen. Er ist ideal für einen gemütlichen Spaziergang für Familien mit Kindern oder Schulklassen», sagt Erzinger.