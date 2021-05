Wolfhauser Unternehmen gewinnt Integrationspreis

«Im Gegenteil: Es kann für ein Unternehmen und auch für die Gesamtwirtschaft ein grosser Gewinn sein, Menschen mit einer Beeinträchtigung zu beschäftigen», sagt Schilt. «Bregenzer fragt sich, was eine Person ins Unternehmen reinbringen kann und schaut dann, was geht und was nicht.»

Es muss sich lohnen

Mit reiner Wohltätigkeit hat Bregenzers Philosophie in der Tat wenig zu tun: «Wir sind keine soziale Institution, die vom Staat unterstützt wird, sondern ein gewinnorientiertes Privatunternehmen», sagt der dreifache Familienvater. «Soziales Engagement in Ehren, aber am Schluss muss es sich auch lohnen.»

Und das tut es sich laut Bregenzer auch meistens: «Diese Menschen sind dankbar und sehr loyal. Sie wollen das, was sie an Selbstvertrauen und an finanzieller Unabhängigkeit gewonnen haben, nicht mehr hergeben.»