Stadtrat beantwortet Interpellation detailliert – dennoch bleiben Fragen offen

Er wollte eine «Lärmschutzwand-Orgie» in Uster verhindern. Deshalb hatte SP-Gemeinderat Balthasar Thalmann beim Stadtrat im vergangenen Dezember eine entsprechende Interpellation eingereicht. Darin stellte er der Stadtregierung vier Fragen zum Thema Lärmschutz in Uster.

So wollte er beispielsweise wissen, ob in Uster regelmässige Lärmmessungen durchgeführt werden und wie sich die Emissionen entlang der kommunalen und kantonalen Strassen in den vergangenen Jahren entwickelt haben.