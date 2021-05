Im Aatal wird die Geschichte weitergesponnen

An einem schönen Sommertag könnte man fast vergessen, dass man sich auf einem ehemaligen Industrieareal befindet. Im Hinterhof der ehemaligen Spinnereigebäude in Aathal lädt das Restaurant Neue Spinnerei zum Verweilen ein. Das Wasser plätschert in der Aa, die Sonne scheint und das Zwitschern der Vögel ist zu hören. Eine idyllische Szenerie im Grünen. Gleichzeitig ist dank der historischen Gebäude – und nicht zuletzt dank des hochragenden Industriekamins – die Geschichtsträchtigkeit des Ortes spürbar.

Noch bis im Jahr 2004 produzierte die Spinnerei Streiff hier Baumwollgarn. Das Produkt war lange Zeit ein Exportschlager. Aus dem Zürcher Oberland gelangte es in alle Welt. Doch auch die Spinnerei im Aatal ereilte letztlich das gleiche Schicksal wie alle Spinnereien der Region. Dem Preisdruck aus dem Ausland konnte sie nicht standhalten und stellte den Betrieb schliesslich ein.

2010 übernahm die Hiag die Gebäude der Firma Streiff. Insgesamt handelt es sich dabei um drei Areale: die Spinnerei in Aathal, die Spinnerei Floos am oberen Taleingang sowie das Schönau-Areal in Wetzikon. Seither arbeitet die neue Eigentümerin an einer langfristigen Vision, sanierte die alten Fabrikgebäude und nutzte sie um.

«Wir bauen Neues im Alten»



Daniel Haldimann, Leiter Bewirtschaftung Hiag in Aathal

«Wir spinnen die Geschichte der Gebäude und des Areals weiter», sagt Daniel Haldimann, Leiter Bewirtschaftung der Hiag in Aathal. «Wir bauen etwas Neues im Alten.» Haldimann ist vom Potenzial des Standorts überzeugt. Gleichzeitig fühlt er sich einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Entwicklung der Areale verpflichtet: «Wir wollen möglichst wenige Gebäude abreissen, sondern deren Wert erhalten.»

Eine komplexe Aufgabe, denn die Denkmalpflege redet stets mit. Sei es bei der Farbe der Holzbalken oder der Isolation der Gebäude. Haldimann betont jedoch die gute Zusammenarbeit. «Wir holen alle Ämter früh ins Boot», sagt er. So lasse sich eigentlich immer eine Lösung finden.