H2U-Openair findet statt

Letztes Jahr musste das Festival wegen Corona abgesagt werden, dieses Jahr scheint es aber zu klappen. Am letzten Wochenende der Sommerferien, vom 20. bis 22. August, soll das H2U-Festival zum fünften Mal auf dem Zeughausareal in Uster durchgeführt werden, wie die Organisatoren am Dienstagmorgen mitteilten.

Von Freitag bis Sonntag werden verschiedene Schweizer Musiker auftreten. Zum Beispiel Patent Ochsner, der Wetziker Loco Escrito oder Anna Rossinelli. Tickets können ab sofort online erworben werden, vorerst aber mit einer Beschränkung von 1000 Personen pro Tag. Der Sonntag soll ein «Familien-Gratistag» mit Kinderbands und den Lokalmatadoren Dabu Fantastic werden.

Obwohl es noch unsicher sei, wie die Covid-Regeln im August aussehen würden, wolle man das Festival auf jeden Fall durchführen – «sei es mit getrennten Sektoren oder einer Kapazitätsbeschränkung», schreiben die Veranstalter. (gap)