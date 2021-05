Grüningen prüft zwei neue Tempo-30-Zonen

Für mehr Sicherheit und weniger Schleichverkehr in den Quartieren: In Grüningen soll gleich in zwei Quartieren Tempo-30 eingeführt werden. Wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt, hat er das Zürcher Ingenieurbüro SNZ Ingenieure und Planer AG dazu beauftragt, die Gebiete vertieft zu prüfen und ein entsprechendes Gutachten zu erstellen.