Für alle nur noch Bio? – «Für Familien mit kleinem Budget untragbar»

Billig oder Bio? Was wir essen, sagt viel über unsere Lebensweise aus. «Noch nie hatten wir eine solch breite Auswahl an Nahrungsmitteln – zu solch günstigen Preisen», sagt Christine Schäfer, die am Gottlieb-Duttweiler-Institut zu Ernährungs- und Konsumthemen forscht. «Wie wir einkaufen, hängt von unseren finanziellen Möglichkeiten ab, aber auch stark von persönlichen und politischen Wertvorstellungen.»