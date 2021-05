Fahrer verschwindet von Unfallstelle in Saland

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen um etwa 9 Uhr auf der Tösstalstrasse in Saland frontal in ein entgegenkommendes Postauto geprallt. Laut Kantonspolizei geschah der Unfall am Ausgang von Saland in Richtung Bauma.

Der Autofahrer war in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Durch den Zusammenprall haben sich drei Fahrgäste im Postauto leicht verletzt.

Hilfspflicht bei Unfall