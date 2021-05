Leben und arbeiten mit psychischer Beeinträchtigung

Insgesamt 120 Wohnplätze und 70 Arbeitsplätze bietet die Stiftung. Es gehe darum, eine breite Palette an Angeboten zu schaffen. Damit die Menschen wohnen, arbeiten oder einfach sein können. «Sie sollen einen erfüllten Alltag leben», so Meier.

Das bestätigt Bernadette Marty, die in einer 3er-WG mit zwei anderen Frauen in Hinwil wohnt. Eine Betreuerin sei jeweils von Mittag bis am Abend anwesend. Marty schaffte nach einer langen Erkrankung den Einstieg in den zweiten Arbeitsmarkt – durch die Hilfe der Stiftung «Das war sehr wichtig für mich», sagt Marty. Sie betont, wie sehr es ihr helfe, einen geregelten Alltag, eine Struktur, zu haben.

«Gerade wenn man etwas labil ist, muss man trotzdem aufstehen und arbeiten. Man kommt unter Leute und das ist wichtig zum Ablenken.» Marty arbeitet zurzeit in einem Web-Atelier. «Sie fördern mich und lassen mich mitreden, beispielsweise dann, wenn ich etwas entwerfen darf.»

Die Stiftung biete eine breite Palette an verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten, sagt Meier. «Von der Gärtnerei über die Schreinerei, dem Dienstleistungszentrum bis zum Bio-Bistro.» Es gehe darum, viele Möglichkeiten zum Teilhaben anbieten zu können, die den individuellen Ressourcen der Klienten gerecht würden und in die sie sich einbringen können. «Ansonsten ist der Alltag genau so wie Ihrer und meiner», sagt Meier mit Blick zu Lunchtalk-Moderator Stefan Nägeli.