«Könnten Sie mir einen Privatjet chartern?» – «Na klar»

Zur Begrüssung führt er die Hand ans Herz und macht einen Knicks, sodass sich die Nadelstreifenhosen am Knie straffen. Max Vetter hat heute Spätschicht und beginnt erst um halb drei. Am vergangenen Wochenende wurde der 27-Jährige zum «World’s Best Receptionist» gekürt. Bei Rollenspielen und anderen Tests hat er sich gegen Réceptionistinnen und Réceptionisten von Paris bis Shanghai durchgesetzt.

In den ersten Minuten sagt Max Vetter unglaublich oft «unglaublich». Er wird dabei von leiser Klaviermusik begleitet.