Kellerbrand in Nänikon fordert zwei Verletzte

In Nänikon brach im Keller eines Doppeleinfamilienhauses am frühen Montagmorgen ein Feuer aus. Kurz nach 4.30 Uhr wurde die Einsatzzentrale von Schutz & Rettung alarmiert, worauf die Feuerwehr Uster ausrückte. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf das ganze Haus verhindert werden. Die Mieter, ein 77 Jahre altes Ehepaar, musste wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Die Bewohner des benachbarten Hauses wurden vorsorglich evakuiert, konnten nach Abschluss der Löscharbeiten aber wieder in die Liegenschaft zurückkehren. Der Sachschaden, den die Flammen angerichtet haben, wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt.

Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Im Vordergrund steht eine technische Ursache im Zusammenhang mit der Heizung. Die detaillierten Untersuchungen sind noch im Gange, sie werden durch Spezialisten der Brandermittlungsgruppe der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft geführt. (tas)