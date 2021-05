Illnau-Effretiker Bevölkerungsumfrage startet Ende Mai

In Kürze wird die Bevölkerung der Stadt Illnau-Effretikon die Gelegenheit haben, an einer Befragung teilzunehmen. Der Stadtrat hat den dazu erforderlichen Fragebogen, welcher in Zusammenarbeit mit der gfs.bern ag entwickelt wurde, genehmigt. In der Zeit vom 26. Mai bis 11. Juni werden nun alle über 16-Jährigen zu ihrer Zufriedenheit mit dem Standort Illnau-Effretikon befragt.

Die Befragung findet prioritär online statt. Den über 70-Jährigen wird nebst dem elektronischen Login auch ein schriftlicher Fragebogen zugestellt. Auf Wunsch erhalten selbstverständlich auch jüngere Personen einen physischen Fragebogen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Auswertung im September

Die Befragung wird in Deutsch und Englisch angeboten. Um möglichst repräsentative Ergebnisse zu erhalten, strebt der Stadtrat an, dass mindestens ein Drittel der befragten Bevölkerung seine Meinung kundtut.

Die Auswertung der Befragung wird anfangs September erfolgen, wie der Stadtrat weiter mitteilt. Sie bildet dann unter anderem eine Grundlage für das künftige Schwerpunktprogramm der Exekutive.