Der Regen kommt den Tösstaler Landwirten gerade recht

«Wir sind sehr froh über den Regen», erzählt Werner Bachmann. Zusammen mit Rosalie Wagner führt der gelernte Landwirt den Biohof Lettenberg in Zell. Nebst Gemüse und Getreide pflanzt Bachmann auch Heidelbeeren an. Diesen tue der momentane Regen gut und unterstütze deren Wachstum. «Die Heidelbeeren blühen idealerweise am 1. Mai», erklärt Bachmann. «Momentan bin ich gut im Zeitplan.»